شكرا لقرائتكم خبر عن اختتام تصفيات «تحدي القراءة العربي» بتعليم شرق الدمام والان نبدء بالتفاصيل
وأشار منسق المشروع بالمكتب حسين الدرع إلى أن التحدي شكل منافسة بين المشاركين، وحثهم على الاستزادة مشجعًا إياهم على استخدام اللغة العربية نطقًا وكتابةً،، متمنياً للمشاركين التوفيق والنجاح وتحقيق مراكز متقدمة على مستوى المملكة والعالم العربي.
يذكر أن هذا المشروع والذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي يهدف إلى تحفيز ثقافة القراءة لدى الطلبة في مختلف أقطار العالم العربي، عبر التزام أكثر من مليون طالب بالمشاركة بقراءة خمسين مليون كتاب خلال كل عام دراسي، يشارك فيها الطلاب والطالبات من الصف الأول الابتدائي وحتى الصف الثالث الثانوي، ويتدرج المشاركون عبر خمس مراحل تتضمن كل مرحلة قراءة عشرة كتب وتلخيصها في جوازات التحدي، تبدأ بعدها مراحل التصفيات وفق معايير معتمدة، وتتم على مستوى المدارس والمناطق التعليمية ثم مستوى الأقطار العربية وصولاً للتصفيات النهائية والتي تُعقد في دبي سنوياً.
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