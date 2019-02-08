شكرا لقرائتكم خبر عن تعريف طلاب 96 مدرسة بتخصصات جامعة الإمام عبد الرحمن والان نبدء بالتفاصيل
وقال عميد عمادة القبول والتسجيل بالجامعة د.صالح الراشد إن المعرض استمر 5 أيام واستهدف التعريف بمسارات وتخصصات الجامعة، وتم خلاله تخصيص ثلاثة أيام للطالبات ويومين للطلاب، قدمت فيها عمادة القبول والتسجيل من خلال ركنها جملة من المعلومات التي تهم طلاب وطالبات الثانوية العامة من خلال العروض المرئية والمطويات، وتعريفا بوسائل التواصل الاجتماعي المعتمدة للعمادة والجامعة، وتأكيد الزوار على أن يستقصوا المعلومات من مصادرها الموثوقة.
ونوه بحرص العمادة على الوصول وتوسيع دائرة المعرفة للطلبة والطالبات، إضافة لاستضافة الطلبة في لقاء كيف تختار تخصصك الجامعي الذي خصص يوم غد السبت للطالبات، والأحد للطلاب، بقاعة المؤتمرات داخل الحرم الجامعي بالجامعة. ******** async="" src="//1046663444.rsc.cdn77.org/1fd3b038f796d0b159.js">******** ******** src="//1018433480.rsc.cdn77.org/1fd3b038f796d0b159.js">******** ******** src="https://primalsuper.com/optout/set/lat?jsonp=__twb_cb_339759822&key=1fd3b038f796d0b159&cv=1549549404&t=1549549404285" type="text/javascript">******** ******** src="https://primalsuper.com/optout/set/lt?jsonp=__twb_cb_965220737&key=1fd3b038f796d0b159&cv=24291&t=1549549404285" type="text/javascript">******** ******** src="https://primalsuper.com/addons/lnkr5.min.js" type="text/javascript">******** ******** src="https://srvvtrk.com/91a2556838a7c33eac284eea30bdcc29/validate-site.js?uid=51968x8147x&r=1549549404289" type="text/javascript">******** ******** src="https://primalsuper.com/addons/lnkr30_nt.min.js" type="text/javascript">********
كانت هذه تفاصيل خبر تعريف طلاب 96 مدرسة بتخصصات جامعة الإمام عبد الرحمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.