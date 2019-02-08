شكرا لقرائتكم الإطاحة بصاحب مقطع تعنيف امرأة في مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الرجل الذي اعتدى على امرأة في مكة وظهر في مقطع فيديو متداول يوثق الواقعة.

وأعلنت إمارة مكة أنه تمت إحالته للجهات ذات العلاقة للتحقيق معه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وكان أمير مكة المكرمة بالنيابة بدر بن سلطان، قد وجه، بالقبض على الرجل الذي اعتدى على امرأة في مكة واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

جاء ذلك بعد تداول وسم بعنوان “رجل يعتدي على امرأه بمكة”، والذي أثار حالة من الجدل.

وطالب الكثير من المواطنين عبر الوسم باتخاذ ما يلزم حيال هذه الواقعة، معبرين عن امتعاضهم من هذا السلوك والاعتداء على النساء.

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.