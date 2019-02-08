شكرا لقرائتكم تنبيه لمستخدمي طريق المدينة المنورة – تبوك المزدوج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة

أصدرت وزارة النقل، قبل قليل، تنبيها لمستخدمي طريق المدينة المنورة – تبوك المزدوج، نظراً لهطول أمطار غزيرة.

وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر”: يجب أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة نظراً لوجود حالة أمطار ، لسلامتكم وجب التنويه.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تـسبق برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مـناطق ( الجوف ، الحدود الشمالية وتبوك تشمل الأجزاء الساحلية منها) اليوم الجمعة.

وكذلك على مناطق حائل ، القصيم وشمال المنطقة الشرقية (حفر الباطن، القيصومة) والمدينة المنورة (تشمل الأجزاء الساحلية منها).

كما توقعت أن تتكون السحب الرعدية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ، مكة المكرمة. كما تنشط الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة مكة المكرمة (تشمل الأجزاء الساحلية منها).

ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من منطقتي حائل والحدود الشمالية.

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