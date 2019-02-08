شكرا لقرائتكم الصحة تعلن تسجيل 20 حالة إصابة بكورونا خلال أسبوعين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة الصحة، أن الأيام الأخيرة شهدت، حالة انتشار لمرض “متلازمة الشرق الأوسط التنفسية “كورونا” بالمملكة.

وأوضحت الصحة، في بيان لها، أن محافظة وادي الدواسر جنوب الرياض سجلت أعلى نسبة انتشار للمرض حسب إحصائية أحداث الصحة العامة المحلية لعام 2019م – الأسبوع الوبائي السادس التي نشرتها وزارة الصحة على موقعها الرسمي بواقع 13 حالة فيما توزعت الحالات الأخرى بين بريدة والرياض وخميس مشيط والقريات ليصبح إجمالي الحالات التي تم التبليغ عنها في أسبوعين منذ 25/1/2019 حتى الآن 20 حالة ، سجلت منها 4 في الرياض وحالة واحدة في القريات وحالة في بريدة وأخرى في خميس مشيط.

ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية هي مرض تنفسي فيروسي يتسبب فيه أحد فيروسات كورونا (فيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، أو فيروس كورونا)، اكتشف لأول مرة في المملكة العربية السعودية في عام 2012.

وتمثل فيروسات كورونا فصيلة كبيرة من الفيروسات التي يمكن أن تتسبب في أمراض للبشر، يمتد طيفها من نزلة البرد الشائعة إلى المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة (سارس).

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