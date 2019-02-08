ووزارة الخدمة المدنية هي المسؤولة عن الإعلان عن الوظائف الإدارية عبر نظام جدارة في المملكة العربية السعودية وتعلن الوزارة الشروط المطلوبة للمتقدمين للوظائف الإدارية وكذلك تاريخ تقديم وهذا يأتي من خلال بوابة جدارة حيث أنها واحده من النظم الهامة التي وضعتها المملكة العربية السعودية لتسهيل المواطن السعودي في المعرفة المستمرة للوظائف والتسجيل ولكم يوجد شروط جدارة الوظائف الإدارية 1440 قبل التقديم ونن من خلال هذه الصفحة نوضح أليكم شروط جدارة الوظائف الإدارية 1440

جدارة الوظائف الإدارية

نظام جدارة الوظائف الإدارية يتيح هذا النظام للباحثين عن الوظائف من المواطنين السعوديين تسجيل بياناتهم الشخصية ومؤهلاتهم وخبرتهم العملية وإرفاق الوثائق المطلوبة بالإضافة إلى توفير خدمه إلكترونية للوظائف التي تعلن عنها الوكالات الحكومية في المملكة وفقا لمؤهلاتهم، ويتم مطابقه البيانات تلقائيا والتحقق منها وثم يتم تمرير البيانات من خلال النظام ومن ثم يتم عرض النقاط المرشحة لجميع مقدمي الطلبات علي الإعلان مع رغباتهم في الوظائف وكذلك الوظائف التي رشحوا لها.

شروط جدارة الوظائف الإدارية 1440