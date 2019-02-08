، تعقيباً على نشر "الخليج 365" لمعاناة الأهالي.. النقل: جسر محالة بيشة في أولويات التنفيذ ،

محمد بن مسعود - الدمام - "الطعيمي": بمجرد اعتماد المبالغ المخصصة سيتم طرح 3 جسور في منافسة عامة

أوضح متحدث وزارة النقل تركي الطعيمي، أنه تم دراسة جسور الأودية الواجب تنفيذها بمحافظة بيشة حيث اتضح أهمية 6 جسور.

وفي التفاصيبل، قال "الطعيمي"إن الجسور شملت: جسر الرومي وجسر الجعبة وجسر الرس والنجد وجسر الغفرات وجسر الفطحة وجسر المحالة، وقد تم إقرار أولويات تنفيذها من مجلس منطقة عسير، وذلك تعقيباً لما نشرت " الخليج 365" بعنوان " الأمطار والسيول تحاصر "محالة بيشة".. والأهالي يجددون مطالبهم بجسور تفك عزلتهم".

وأشار الطعيمي إلى أن جسر المحالة يحظى بأولوية، وقد تم اعتماد التكاليف اللازمة لتنفيذ 3 جسور هي: (الرومي، والرس والنجد) في ميزانية الوزارة للعام المالي 1435 - 1436 هـ وهي تحت إجراءات التنفيذ حالياً.

وأضاف: رفعت الوزارة بطلب لاعتماد التكاليف اللازمة للثلاثة جسور المتبقية (الغفرات والفطحة والمحالة) في ميزانية 1440 - 1441 هـ، وبمجرد اعتماد المبالغ المخصصة سيتم طرحها في منافسة عامة.

وكانت قرية شقرية المحالة جنوب محافظة بيشة قد شهدت في الفترة الماضية، أمطاراً وسيولاً جارفة تسببت بعزلة القرية عن المراكز المجاورة لهم، وسط تجدد مطالبات الأهالي بإيجاد حل لهم في مثل هذه المواسم الماطرة على طوال السنة تنهي العزلة والانقطاع عن المراكز والقرى الأخرى.