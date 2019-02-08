، مكة.. إغلاق روضة أطفال غير مرخصة يثير استياء أولياء الأمور لضياع أموالهم ،

محمد بن مسعود - الدمام - تعجبوا من عدم تحرك الإدارة منذ بداية العام قبل أن يدفعوا مبالغ لتسجيل بناتهم

أعرب عددٌ من أولياء الأمور بمكة المكرمة عن تذمرهم من طريقة إغلاق إحدى روضات الأطفال، الأسبوع الماضي، وإخلاء الطالبات منها وقت الدوام، ما تسبب ذلك في إلحاق الضرر النفسي في نفوسهن.

وحسب المعلومات فإن إغلاق الروضة الواقعة في حي المقرح بمكة المكرمة كان بسبب عدم وجود ترخيص لها وغير معتمدة ضمن الروضات بالمنطقة، حيث تمت عملية إغلاقها من قِبل الإدارة التعليمية بالتعاون مع الجهات المختصة.

واستغرب الأهالي من عدم تحرك الإدارة التعليمية لإغلاق الروضة منذ بداية العام الدراسي، بعد أن دفعوا مبالغ مالية مقابل تسجيل بناتهم اللاتي أصبحن في عشية وضحاها بلا روضة نظير ضعف الرقابة على تلك الروضات التي استنزفت جيوبهم، وأوهمتهم بأنها نظامية ومندرجة ضمن روضات التعليم الرسمية.

وكانت إدارة التعليم بمنطقة مكة المكرمة قد حذرت في وقت سابق من وجود روضات أطفال مخالفة ليست لديها تراخيص نظامية، مبينةً أن تبعية جميع الروضات المعتمدة في وزارة التعليم فقط.

وأشارت الإدارة حينها إلى أن إجمالي الروضات المعتمدة في مكة 91 روضة وحضانة وما سواها تعد شهاداتها غير معتمدة في اجتياز الـ 180 يومًا عند التسجيل في الصف الأول لاستثناء شرط إكمال السنوات الست للطلاب والطالبات المستجدين.