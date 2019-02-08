، "الدفاع المدني" يعلن نجاح تطبيق خطة تنفيذ تدابير الحالات المطرية في تبوك ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعد موجة الأمطار على المنطقة.. والبلاغات تشمل التماسات واحتجازات بسيطة

طبقت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، خطة الطوارئ والأمطار المعدة مسبقاً، وتضمنت نشر الوحدات في الميادين المحددة احترازياً، بعد تلقي مركز التحكم والتوجيه تحذيراً متقدماً من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، يفيد بهطول أمطار مصحوبة بزوابع رعدية ورياح نشطة مثيرة للأتربة على أجزاء منطقة تبوك والمحافظات التابعة لها.

وأوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك الرائد عبدالعزيز الشمري، أنه تم تطبيق خطة تنفيذ تدابير الدفاع المدني في الحالات المطرية؛ حيث تم نشر الوحدات في الميادين المحددة مسبقا احترازيا، وتم تشغيل غرفة عمليات التنسيق لمندوبي الطوارئ بالجهات المعنية، كذلك نشر دوريات السلامة ومهام الإسناد وفرق الإنقاذ المائي خاصةً على المناطق التي شملتها أمطار الخير والبركة.

وكانت كمية الأمطار في المناطق المذكورة متفاوتة ما بين المتوسطة إلى غزيرة خاصةً على مدينة تبوك شملت: (شقري- البديعة- بئر بن هرماس)، ومحافظة ضباء شملت المراكز (شرماء. المويلح. الخريبه. النابع. أشواق. الديسه) ومحافظة حقل (علقان. الزيته)، ومحافظة البدع شملت (مقنا. قيال)، ومحافظة الوجه شملت ( أبو راكة. بدا)، ومركز حالة عمار.. وسالت على إثرها بعض الأوديه والشعاب وكانت جميع هذه الأودية جريانها من خفيف إلى متوسط وبمجراها الطبيعي ولله الحمد.

وأفاد الرائد الشمري أنه تمت مباشرة بعض بلاغات الالتماسات الكهربائية المحدودة التي تم التعامل معها وتمرير بلاغاتها للجهات المختصة، كذلك بعض حالات احتجاز مركبات تم التعامل معها ولم ينجم عن الأمطار حتى إعداد هذا البيان أي إصابات أو خسائر في الأرواح ولله الحمد.

وأضاف: "نهيب بالأخوة المواطنين والمقيمين أن الحالة لازالت مستمرة وندعو إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية أو أي تجمعات للمياه، والابتعاد عن الأجسام المتحركة وغير الثابتة عند هبوب الرياح، راجين السلامة للجميع".

وكانت منطقة تبوك تعرضت اليوم لتيارات هوائية محملة بالأتربة صباحاً، تلاها موجة أمطار متوسطة شملة معظم أجزاء منطقة تبوك بدأت بالمناطق الساحلية وانتهت جنوباً على محافظة تيماء متجهةً لمنطقة المدينة المنورة وما حولها.