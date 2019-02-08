، الهلال يسعى لتعزيز صدارته.. والباطن والفيحاء للهروب من دوامة الخطر ،

محمد بن مسعود - الدمام - عصر ومساء اليوم.. في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

تستكمل عصر ومساء اليوم الجمعة منافسات الجولة الـ 19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بمواجهتين ساخنتين لا تخلوان من الإثارة والتشويق الكروي على اعتبار أن الفائز سيحقق مكاسب كثيرة تمنحه فرصة الارتقاء في سلم الترتيب.

الهلال - الباطن

يحل المتصدر الهلال ضيفاً ثقيلاً على فريق الباطن صاحب المركز الثالث عشر برصيد 18 نقطة في ملعبه عند الساعة (8:15) مساءً.

يبحث المتصدر عن مواصلة انتصاراته في الدوري والوصول إلى الفوز 14 له هذا الموسم لتعزيز صدارته في لائحة الترتيب والابتعاد في المقدمة والاقتراب أكثر من المحافظة على لقبه من خلال توسيع الفارق مع غريمه التقليدي النصر وإعادته إلى فارق 6 نقاط كما كان عليه قبل هذه الجولة.

مهمة الهلال لن تكون سهلة لاسيما وأن صاحب الضيافة يسعى للابتعاد عن مراكز المؤخرة لتفادي شبح الهبوط، هذا الشيء سيشكل حافزاً إضافياً للاعبي السماوي وهو ما يجعل مدرب الهلال الجديد زوران ماميتش في اختبار صعب نسبياً لذا يتوجب عليه اختيار التشكيلة المناسبة.

في المقابل يطمح لاعبو الباطن إلى إحداث مفاجأة من العيار الثقيل تتمثل بخطف نقاط اللقاء وإلحاق الهزيمة الثانية بالمتصدر هذا الموسم من أجل تحسين مركزهم على سلم الترتيب وكذلك لإسعاد جماهيرهم التي ستساندهم بقوة على أرضية الميدان.

الفيحاء - الاتفاق

يستضيف الفيحاء صاحب المركز الرابع عشر بـ15 نقطة نظيره الاتفاق السابع بـ 29 نقطة على أرض ملعب مدينة المجمعة الرياضية عند الساعة ( 3:45 ) عصراً.

يتطلع أصحاب الضيافة إلى استعادة نغمة الانتصارات الغائبة عن الفريق في الجولات الأربع السابقة لإيقاف مسلسل الهزائم المتتالية التي تعصف بالفريق في الآونة الأخيرة وعجلت برحيل مدربه الصربي موسلين.

يسعى صاحب الضيافة لاستثمار عاملي الأرض والجمهور إلى جانب خبرة المدرب الجزائري نور الدين بن زكري لقيادة الفريق للفوز الـخامس في مشواره للابتعاد عن منطقة الخطر وتعويض النتائج غير المرضية لمحبيه وأنصاره.

في الجانب الآخر يدخل لاعبو الاتفاق اللقاء وهم يضعون نصب أعينهم على نقاط اللقاء التي تقربهم من المركز الخامس في حال جاءت بقية النتائج لمصلحتهم والتي بدورها سترفع سقف الطموح لديهم في المباريات القادمة للدخول لمربع الكبار.