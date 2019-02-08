دشنت وزارة الداخلية حسابها الرسمي في تطبيق “سناب شات”. وتبث الوزارة عبر الحساب الجديد التغطيات الميدانية لفعاليات الوزارة وقطاعاتها، إضافة لتغطية الجهود الميدانية لرجال الأمن في تنفيذ مهامهم الأمنية. وقدمت الوزارة عبر الحساب أولى موادها وتمثلت في حفل تكريم متقاعدي منسوبي الوزارة والذي رعاه سمو وزير الداخلية.

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الداخلية تدشن حسابها الرسمي على “سناب شات”.. وهذه مهامه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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