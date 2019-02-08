“متلازمة الوادعي” مرض جديد اكتشفه طبيب سعودي.. ووزير الصحة يكرّمه

اكتشف طبيب سعودي في مدينة الملك فهد الطبية مرضاً جديداً، وجرى تسجيل المرض باسمه بعد اعتماده من جامعة “جون هوبكنز” الأمريكية. ويعمل الطبيب علي الوادعي استشارياً في تخصص المخ والأعصاب وصرع الأطفال، وأطلق على المرض الجديد اسم “متلازمة الوادعي” التي من أعراضها الصرع المستعصي والتأخر الذهني الشديد وصغر حجم الرأس. وكرّم وزيرُ الصحة الدكتورُ توفيق الربيعة الطبيبَ الوادعي نظير هذا الإنجاز الطبي والعلمي الذي يُسجل باسم المملكة.

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