انت الان تتابع تفاصيل خبر أنغام في السعودية للمرة الثانية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 8 فبراير 2019 12:52 صباحاً - تتفاوض المصرية أنغام لإحياء حفلة غنائية كبيرة للمرة الثانية في السعودية، لم يُعلن موعدها بالتحديد بعد، وهي الثانية بعد إحيائها حفلتها الأولى بمناسبة اليوم الوطني السعودي.

وقالت أنغام على حسابها الشخصي في تطبيق "إنستغرام": "سألتقي جمهوري الجميل في السعودية قريباً"، دون تفاصيل أخرى، وفق ما ذكرت صحيفة "عكاظ"، اليوم الخميس.

ويأتي إعلان المغنية المصرية عن حفلها تزامناً مع كشف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، تخصيص مبلغ 20 مليون ريال سعودي (5.3 ملايين دولار)، لاكتشاف مواهب الرقص والغناء والكوميديا وغيرها.

ومنذ بدء خطة "الانفتاح"، التي يرى مراقبون أنها تأتي في إطار صرف الأنظار عن سياسة ولي العهد محمد بن سلمان، شهدت السعودية مجموعة حفلات غنائية، وهو ما لم يكن معهوداً من قبل.

وإلى جانب الحفلات والفعاليات الموسيقية، تصرف الرياض مبالغ ضخمة في قطاعات الترفيه تزامناً مع معاناة قسم كبير من السعوديين من صعوبة الحصول على مسكن؛ بسبب ارتفاع الأسعار وعدم توفر الأراضي الصالحة للبناء.

وكانت شبكة "بلومبيرغ" الأمريكية قالت مؤخراً، إن السعودية قررت اللجوء إلى صناعة الترفيه لتكون بوابة إلى تحسين الوضع الاقتصادي، لكن مراقبين وضعوا ذلك في زاوية حرف النظر عن سياسات بن سلمان.

ومنذ وصول بن سلمان إلى منصب ولي العهد، منتصف 2017، اتخذ مجموعة قرارات "إصلاحية"؛ كان أبرزها اعتقال أمراء ورجال أعمال ودعاة ورجال دين ونشطاء وحقوقيين، وهو ما اصطدم بمعارضة شعبية.

ورفعت المملكة الحظر عن دُور السينما، وصارت المقاهي تعج بالموسيقى بعد أن كانت تعتبر من الممنوعات في المملكة المحافِظة.

كما فتحت أبوابها لكثير من شركات صناعة الترفيه العالمية، لكنها تعرضت لانتقادات لاذعة تسببت في محاسبة وإقالة مسؤولين في القطاع خلال الفترة السابقة.