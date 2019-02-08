انت الان تتابع تفاصيل خبر سعوديون شنقوا صديقهم بسلك كهربائي في أمريكا.. ما القصة؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 8 فبراير 2019 12:52 صباحاً - كشف والد شاب سعودي، اليوم الخميس، تعرّض ابنه للقتل شنقاً بسلك مكنسة كهربائية في الولايات المتحدة الأمريكية داخل غرفته، مشيراً إلى أن الشبهة تدور حول أصحابه.

وقال والد الشاب السعودي، ويُدعى بندر عامر البارقي، تفاصيل الحادثة قائلاً: "السفارة السعودية أبلغتني بالنتائج الأولية للتقرير الطبي عن أسباب الوفاة، ولن أتنازل عن حق ابني"، وفق ما ذكرت قناة "روسيا اليوم".

وأضاف: "أبلغتُ السفارة بالأشخاص الذين يُشتبه بارتكابهم الجريمة، وهم من أصحابه السعوديين، وهناك كاميرات وثّقت الأدلة كافة، إضافة إلى البصمات التي تم أخذها من مسرح الجريمة".

وأوضح أن نقل جثمان ابنه سيتم يوم الجمعة المقبل، من لوس أنجلس إلى مدينة جدة، ومنها إلى أبها ثم إلى مدينة بارق، ليُدفن هناك.

وعن دوافع القتل قال والد بندر: "تميَّز (ابني) وتفوَّق في الدراسة ولم يرغب في الانخراط مع زملائه ممن لا يلتزمون بدراستهم، وذلك قد يكون أهم دافع"، مشيراً إلى أن ابنه "تلقّى تهديداً بالقتل أكثر من مرة، وأبلغنا بذلك".

وتابع والد الطالب سرد القصة: "بمجرد شعوري بالخوف على ابني قمت بحجز رحلة عودته من أمريكا على أحد خطوط الطيران، والتي كان موعدها وصولها إلى مطار الملك عبد العزيز بجدة الأحد".