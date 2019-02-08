الان تتابع القبض على الرجل الذي اعتدى على امرأة في مكة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات أعلنت الجهات الأمنية القبض على الرجل الذي اعتدى على امرأة في مكة وأعلنت امارة مكة أنه تمت إحالته للجهات ذات العلاقة للتحقيق معه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه

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