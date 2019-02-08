الان تتابع الصحة : تسجيل 20 حالة مصابة بـ “كورونا خلال أسبوعين والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات

شهدت الأيام الأخيرة حالة انتشار لمرض “متلازمة الشرق الأوسط التنفسية “كورونا” بالمملكة.

وسجلت محافظة وادي الدواسر جنوب الرياض أعلى نسبة انتشار للمرض حسب إحصائية أحداث الصحة العامة المحلية لعام 2019م – الأسبوع الوبائي السادس التي نشرتها وزارة الصحة على موقعها الرسمي بواقع 13 حالة فيما توزعت الحالات الأخرى بين بريدة والرياض وخميس مشيط والقريات ليصبح إجمالي الحالات التي تم التبليغ عنها في اسبوعين منذ 25/1/2019 حتى الآن 20 حالة ، سجلت منها 4 في الرياض وحالة واحدة في القريات وحالة في بريدة وأخرى في خميس مشيط

و متلازمة الشرق الأوسط التنفسية هي مرض تنفسي فيروسي يتسبب فيه أحد فيروسات كورونا (فيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، أو فيروس كورونا)، اكتُشف لأول مرة في المملكة العربية السعودية في عام 2012.

وتمثل فيروسات كورونا فصيلة كبيرة من الفيروسات التي يمكن أن تتسبب في أمراض للبشر، يمتد طيفها من نزلة البرد الشائعة إلى المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة (سارس).