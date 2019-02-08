شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط وافدة انتحلت شخصية طبيبة وتروج لنفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)ضبطت وزارة الصحة بالتعاون مع الجهات الأمنية وافدة تقوم بممارسة الطب البديل وتنتحل شخصية طبيبة، حيث تم ضبط كمية من الأدوية والمستلزمات الطبية لها في الرياض، بالإضافة إلى أنها تروج لنفسها في برامج التواصل الاجتماعي.
وأشارت وزارة الصحة عبر حسابها في «تويتر»: إلى أنه تم إحالة الوافدة إلى النيابة العامة. وحثت الوزارة الجميع بالإبلاغ عن مثل هذه الممارسات بالإتصال على 937.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.