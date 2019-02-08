، استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة لغزيرة على المدينة تستمر إلى مساء اليوم ،

محمد بن مسعود - الدمام - تشمل بدر والرايس وينبع والعيص والأجزاء المجاورة.. و"المدني" يحذر

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً متقدماً يفيد باستمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة، وقد تؤدي إلى جريان السيول على منطقة المدينة المنورة.

وأوضحت "الأرصاد" أن الحالة تشمل بدر والرايس وينبع والعيص والأجزاء المجاورة، موضحة أن الحالة تبدأ من الساعة الثامنة صباح اليوم الجمعة وتستمر إلى الساعة الثامنة من مساء اليوم.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنوّرة، الإخوة المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر من حالة التقلبات الجوية على المنطقة وبعض محافظاتها، مهيبة بقائدي المركبات الانتباه في أثناء القيادة، والتنقل عبر الطرق الزراعية بين المحافظات والمراكز والقرى والهجر، والتأكد من سلامة الطرق بعد الأمطار الأخيرة، واتباع تعليمات وإرشادات الدفاع المدني التي تصدر في حينه.

وتابعت: تمّ اتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة، والاستعداد والتهيؤ بالدفاع المدني من خلال تجهيز مواقع الإسناد بالمعدات والآليات والقوى البشرية بالمدينة المنورة والإدارات الخارجية بالمحافظات، وتطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بالتنسيق مع الجهات المعنية بتدابير الدفاع المدني بناءً على ما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية.

كما رفعت أمانة منطقة المدينة المنورة مستوى جاهزيتها للحالة المطرية المتوقعة بالاستعداد المبكر لصيانة ونظافة شبكات تصريف مياه الأمطار القائمة، بالإضافة للتأكد من جاهزية المضخات والمعدات والآليات لضمان سرعة تصريف ورفع مياه الأمطار المتوقع تجمعها في المواقع غير المخدومة بشبكة تصريف مياه الأمطار.

ونشرت الأمانة ممثلة ببلدياتها الفرعية والضواحي الفرق الميدانية في المواقع المحددة مسبقاً لتجمع مياه الأمطار وذلك تطبيقاً لخطة عمل مسبقة وتأتي الخطة على عدة مراحل تشمل المرحلة الأولى سرعة الإنجاز خلال الساعات الأولى من فتح الطرق الرئيسة والفرعية بأسرع ما يمكن وتسهيل حركة السير للمواطنين.

وتأتي المرحلة الثانية لاستكمال أعمال النظافة التي خلفتها الأمطار وإنهاء جميع الملاحظات مهيبة بالمواطنين والمقيمين في حال وجود أي ملاحظات التواصل عبر مركز طوارئ الأمانة "940" أو عبر تطبيق " أمانتي 940 " أو عبر الرقم المخصص لاستقبال بلاغات الواتساب " 0548990940".