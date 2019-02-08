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أطلقت أمانة المدينة المنورة خدمة مستكشف النشاطات التجارية لمساعدة رواد الأعمال في اتخاذ قرارات الاستثمار حول مشاريعهم الناشئة أو التوسع في المشاريع القائمة، وذلك خلال مشاركتها بملتقى "بيبان".
وتمكّن المنصة الإلكترونية المتوفرة لخدمة المستثمرين ورواد الأعمال داخل جناح أمانة المدينة المنورة في ملتقى "بيبان"، من البحث عن الأنشطة التجارية والصحية بالمدينة المنورة واستعراضها على الخريطة، مع تصنيفها حسب القطاع والنشاط؛ حيث يتم عرض أماكن وجود النشاط والمناطق التي يتركّز أو يقل فيها.
تقدّم الخدمة إحصائية مفصلة عن كافة النشاطات وتوزيعها حسب النوع والعدد المتوفر من الرخص في مجال النشاط ونوعية المالك "فرد - منشأة"، إضافة إلى توزيع النشاط على البلديات وما يقع منها على طريق رئيس أو داخل الأحياء، وهو ما يُتيح لرواد الأعمال اتخاذ قراراتهم الاستثمارية بسهولة.
وتأتي الخدمة ضمن جهود الأمانة لتحفيز الاستثمار وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في المنطقة، عبر تقديم الدراسات والإحصاءات الأولية للمستثمرين ورواد الأعمال لتشجيعهم على اتخاذ قرارات مدروسة قبل إطلاق مشاريعهم أو التوسع فيها.
أمانة المدينة تطلق خدمة مستكشف النشاطات التجارية لمساعدة رواد الأعمال خلال "بيبان"خالد الشاماني الخليج 365 2019-02-07
أطلقت أمانة المدينة المنورة خدمة مستكشف النشاطات التجارية لمساعدة رواد الأعمال في اتخاذ قرارات الاستثمار حول مشاريعهم الناشئة أو التوسع في المشاريع القائمة، وذلك خلال مشاركتها بملتقى "بيبان".
وتمكّن المنصة الإلكترونية المتوفرة لخدمة المستثمرين ورواد الأعمال داخل جناح أمانة المدينة المنورة في ملتقى "بيبان"، من البحث عن الأنشطة التجارية والصحية بالمدينة المنورة واستعراضها على الخريطة، مع تصنيفها حسب القطاع والنشاط؛ حيث يتم عرض أماكن وجود النشاط والمناطق التي يتركّز أو يقل فيها.
تقدّم الخدمة إحصائية مفصلة عن كافة النشاطات وتوزيعها حسب النوع والعدد المتوفر من الرخص في مجال النشاط ونوعية المالك "فرد - منشأة"، إضافة إلى توزيع النشاط على البلديات وما يقع منها على طريق رئيس أو داخل الأحياء، وهو ما يُتيح لرواد الأعمال اتخاذ قراراتهم الاستثمارية بسهولة.
وتأتي الخدمة ضمن جهود الأمانة لتحفيز الاستثمار وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في المنطقة، عبر تقديم الدراسات والإحصاءات الأولية للمستثمرين ورواد الأعمال لتشجيعهم على اتخاذ قرارات مدروسة قبل إطلاق مشاريعهم أو التوسع فيها.
07 فبراير 2019 - 2 جمادى الآخر 1440
11:34 PM
تساعد في اتخاذ قرارات الاستثمار حول المشاريع بتوفير الإحصائيات الأولية حول الأنشطة
أطلقت أمانة المدينة المنورة خدمة مستكشف النشاطات التجارية لمساعدة رواد الأعمال في اتخاذ قرارات الاستثمار حول مشاريعهم الناشئة أو التوسع في المشاريع القائمة، وذلك خلال مشاركتها بملتقى "بيبان".
وتمكّن المنصة الإلكترونية المتوفرة لخدمة المستثمرين ورواد الأعمال داخل جناح أمانة المدينة المنورة في ملتقى "بيبان"، من البحث عن الأنشطة التجارية والصحية بالمدينة المنورة واستعراضها على الخريطة، مع تصنيفها حسب القطاع والنشاط؛ حيث يتم عرض أماكن وجود النشاط والمناطق التي يتركّز أو يقل فيها.
تقدّم الخدمة إحصائية مفصلة عن كافة النشاطات وتوزيعها حسب النوع والعدد المتوفر من الرخص في مجال النشاط ونوعية المالك "فرد - منشأة"، إضافة إلى توزيع النشاط على البلديات وما يقع منها على طريق رئيس أو داخل الأحياء، وهو ما يُتيح لرواد الأعمال اتخاذ قراراتهم الاستثمارية بسهولة.
وتأتي الخدمة ضمن جهود الأمانة لتحفيز الاستثمار وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في المنطقة، عبر تقديم الدراسات والإحصاءات الأولية للمستثمرين ورواد الأعمال لتشجيعهم على اتخاذ قرارات مدروسة قبل إطلاق مشاريعهم أو التوسع فيها.
، أمانة المدينة تطلق خدمة مستكشف النشاطات التجارية لمساعدة رواد الأعمال خلال "بيبان" ،
المصدر : الخليج 365
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