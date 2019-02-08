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محمد بن مسعود - الدمام - أكد البيان الصادر من وزارة الخارجية الأردنية أن تعرض المعتمرين والمعتمرات الأردنيين لفقدان وثائق سفرهم لم يحدث في منطقة تبوك.
وكانت الخارجية الأردنية قد أكدت أن العمل جار لإصدار وثائق سفر للمعتمرين الأردنيين.
توضيح: فقدان وثائق المعتمرين الأردنيين لم تحدث في تبوكصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-07
أكد البيان الصادر من وزارة الخارجية الأردنية أن تعرض المعتمرين والمعتمرات الأردنيين لفقدان وثائق سفرهم لم يحدث في منطقة تبوك.
وكانت الخارجية الأردنية قد أكدت أن العمل جار لإصدار وثائق سفر للمعتمرين الأردنيين.
07 فبراير 2019 - 2 جمادى الآخر 1440
11:26 PM
أكد البيان الصادر من وزارة الخارجية الأردنية أن تعرض المعتمرين والمعتمرات الأردنيين لفقدان وثائق سفرهم لم يحدث في منطقة تبوك.
وكانت الخارجية الأردنية قد أكدت أن العمل جار لإصدار وثائق سفر للمعتمرين الأردنيين.
، توضيح: فقدان وثائق المعتمرين الأردنيين لم تحدث في تبوك ،
المصدر : الخليج 365
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