، توضيح: فقدان وثائق المعتمرين الأردنيين لم تحدث في تبوك ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكد البيان الصادر من وزارة الخارجية الأردنية أن تعرض المعتمرين والمعتمرات الأردنيين لفقدان وثائق سفرهم لم يحدث في منطقة تبوك.

وكانت الخارجية الأردنية قد أكدت أن العمل جار لإصدار وثائق سفر للمعتمرين الأردنيين.