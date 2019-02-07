شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على «طبيبة مزيفة» بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

ضبطت وزارة الصحة، بالتعاون مع الجهات الأمنية، وافدة تمارس الطب البديل، وتنتحل شخصية طبيبة. وأوضحت الوزارة أنه تم ضبط كمية من الأدوية والمستلزمات الطبية في الرياض، وتروج لنفسها في برامج التواصل الاجتماعي وإحالتها إلى النيابة العامة. وحثت الجميع بالإبلاغ عن مثل هذه الممارسات.



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