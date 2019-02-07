شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير مكة يوجه بالقبض على رجل اعتدى على امرأة والان نبدء بالتفاصيل
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر رجلاً يعتدي علي امرأة، مما أثار استياء الجميع، مشددين على ضرورة معاقبته.
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