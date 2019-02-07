شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يتسلم أوراق اعتماد سفيري الكويت والسودان والان نبدء بالتفاصيل
وتسلم الوزير نسخة من أوراق اعتمادهما سفيران لبلادهما لدى المملكة، تمهيداً لتقديمها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -.
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