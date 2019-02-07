شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة حساب التقويم الميلادي .. هل نحن الآن في عام 2023؟ والان نبدء بالتفاصيل
وقال الدكتور عبد الله المسند أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية(تسميات) أن الكثير يتساءلون حيال ما طرحه د. صالح العجيري بأن التقويم الميلادي متأخر 4 سنوات، والإجابة أن ما ذُكر صحيح، ومشهور ومتواتر لدى المؤقتين والفلكيين والحاسبين، والتقويم الميلادي الذي يعتمده الناس متأخر في الحساب 4 سنوات بالتمام والكمال، ونحن الآن في عام 2023 !!
وذكر الدكتور صالح العجيري عدد من الأدلة أيضاً منها أن السنة كانت تبدأ بشهر مارس في فصل الربيع إلا انهم جعلوها فيما بعد من يناير وهو الشهر الذي تلا ميلاد السيد المسيح، ويظهر أثر ذلك في شهر سبتمبر فمعناه السابع وليس التاسع، كما نفعل الآن، وكذلك أكتوبر معناه الثامن ونوفمبر معناه التاسع وديسمبر معناه العاشر.
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