شكرا لقرائتكم خبر عن رحلة سياحية لمقيمات مركز تأهيل الإناث والان نبدء بالتفاصيل

أقام مركز تأهيل الإناث بمحافظة الأحساء رحلة سياحية ترفيهية للمقيمات لفئة الأشخاص ذوي الإعاقة بهدف الترفيه والترويح وشغل أوقات فراغهن بأشياء ترفيهية ملموسة، والعمل على دمجهن واختلاطهن مع المجتمع الخارجي بما يعود عليهن بالنفع والفائدة. حيث نظم المركز -وبالتنسيق مع قسم العلاقات العامة والإعلام والبرامج والأنشطة- الرحلة الترفيهية إلى أحد المنتجعات السياحية بالدمام لمدة يومين وبالشراكة مع المسؤولية الاجتماعية بفرع الوزارة وبالتعاون مع العلاقات العامة بتوفير الضيافة لهن طوال مدة الإقامة، وكانت برفقتهن رئيس البرامج والأنشطة والعلاقات العامة والإعلام هند اليعقوب، وبإشراف عام من مدير المركز فاطمة اليعقوب وعضوات قسم الإناث بالمركز، وقامت اليعقوب بتنظيم جدول ترفيهي تضمن المشي على رمال الشاطئ وعلى المسطحات الخضراء، كذلك مشاركة النزيلات في كافة الألعاب المتوفرة لهن مثل ركوب الخيل والدراجات الهوائية وركوب القوارب المائية، كذلك عمل مسابقات ترفيهية وحركية والتي كان لها الدور الكبير في تحسن نفسياتهن من خلال مشاركة الجميع معهن في كافة الأمور الترفيهية والجلسات والحديث معهن كأسرة واحدة في مجتمع واحد. بعد ذلك قمن بزيارة إلى كورنيش الدمام والاستمتاع بالأجواء وقضاء وقت مع زوار الكورنيش من كافة شرائح المجتمع الذين أبدوا سعادتهم من خلال الأحاديث الودية مع الجميع.



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