، جامعة حفر الباطن تحصل على اعتماد ABET العالمي ،

محمد بن مسعود - الدمام - "القحطاني": نستهدف تخريج أفضل المخرجات لسوق العمل

وقّع مدير جامعة حفر الباطن الدكتور محمد بن عبدالله آل ناجي القحطاني، مذكرة إعادة تجديد اعتماد برامج كلية المجتمع التقنية بالجامعة من مؤسسة الاعتماد الأكاديمي الأمريكية ABET.

وقال "القحطاني" ،إن مؤسسة ABET قرّرت اعتماد تخصصات تقنية الهندسة الكهربائية والإلكترونية، تقنية الهندسة الميكانيكية، تقنية علوم وهندسة الحاسب الآلي وتقنية الفحوص الائتلافية.

وأكد أن مثل هذه الإنجازات يجب ألا تتوقف وأن يتم استثمارها بالوجه الأمثل في كل مناشط الجامعة وذلك للسير قدمًاً في سبيل تحقيق رؤية 2030 والتي تحرص على تخريج أفضل المخرجات لسوق العمل.

يُذكر أن جامعة حفر الباطن قد قامت بالعمل لتحقيق الاعتمادات الأكاديمية العالمية لبعض برامجها أسوة ببقية الجامعات العالمية العريقة.