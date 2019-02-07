، أمير مكة بالنيابة يوجه بالقبض على الرجل المُعتدِي على امرأة ،

محمد بن مسعود - الدمام - رواد مواقع التواصل الاجتماعي طالبوا بإلحاق العقوبة الرادعة بحقه

وجه أمير مكة بالنيابة، بدر بن سلطان، بالقبض على الرجل الذي اعتدى على امرأة في مكة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في وسم #رجل_يعتدي_على_امرأة_بمكة خلال الساعات الماضية مقطع فيديو لرجل يقود امرأة بالقوة الجبرية لنزل، فيما حلقت يداه حول عنقها وهي تصرخ تستنجد ومطالبات بالقبض على المعنف وإلحاق العقوبة الرادعة بحقه.