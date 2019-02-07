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محمد بن مسعود - الدمام - قالت الصحف البيروفية المختلفة إن وضع لاعبهم كريستيان راموس في النصر ليس جيدًا كما يتوقع بعضهم وإن انتقاله لنادي اليانزا ليما ليس سهلاً.
وقالت الصحف إن اللاعب موضوع على خانة الاستثمار وفي حال الرحيل فإنه يتوجب عليه دفع الشرط الجزائي المنصوص في عقده وإلا فلن يعود للدوري البيروفي.
وقالت الصحف إن اللاعب توجه للحديث مع إدارة ناديه لكنه لم يتقابل سوى مع المدير الفني الذي أبلغه أنه خارج حساباته تمامًا.
وضم النصر 8 لاعبين محترفين إذ حل البرازيلي مايكون بدلاً من كريستيان راموس الذي لم يقدم ما يرضي طموحات النصراويين.
صحف "بيروفية" .. "راموس" مطالب بدفع الشرط الجزائي ليرحل عن "النصر"محمد السيّد الخليج 365 2019-02-07
قالت الصحف البيروفية المختلفة إن وضع لاعبهم كريستيان راموس في النصر ليس جيدًا كما يتوقع بعضهم وإن انتقاله لنادي اليانزا ليما ليس سهلاً.
وقالت الصحف إن اللاعب موضوع على خانة الاستثمار وفي حال الرحيل فإنه يتوجب عليه دفع الشرط الجزائي المنصوص في عقده وإلا فلن يعود للدوري البيروفي.
وقالت الصحف إن اللاعب توجه للحديث مع إدارة ناديه لكنه لم يتقابل سوى مع المدير الفني الذي أبلغه أنه خارج حساباته تمامًا.
وضم النصر 8 لاعبين محترفين إذ حل البرازيلي مايكون بدلاً من كريستيان راموس الذي لم يقدم ما يرضي طموحات النصراويين.
07 فبراير 2019 - 2 جمادى الآخر 1440
10:51 PM
قالت الصحف البيروفية المختلفة إن وضع لاعبهم كريستيان راموس في النصر ليس جيدًا كما يتوقع بعضهم وإن انتقاله لنادي اليانزا ليما ليس سهلاً.
وقالت الصحف إن اللاعب موضوع على خانة الاستثمار وفي حال الرحيل فإنه يتوجب عليه دفع الشرط الجزائي المنصوص في عقده وإلا فلن يعود للدوري البيروفي.
وقالت الصحف إن اللاعب توجه للحديث مع إدارة ناديه لكنه لم يتقابل سوى مع المدير الفني الذي أبلغه أنه خارج حساباته تمامًا.
وضم النصر 8 لاعبين محترفين إذ حل البرازيلي مايكون بدلاً من كريستيان راموس الذي لم يقدم ما يرضي طموحات النصراويين.
، صحف "بيروفية" .. "راموس" مطالب بدفع الشرط الجزائي ليرحل عن "النصر" ،
المصدر : الخليج 365
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