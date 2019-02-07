، الأهلي يسحق الحزم برباعية ويزيح الشباب من المركز الثالث ،

محمد بن مسعود - الدمام - في افتتاح الجولة 19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

تغلب فريق الأهلي الأول لكرة القدم على مستضيفه فريق الحزم بنتيجة 4-2 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة ضمن منافسات الجولة 19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

افتتح عبدالفتاح عسيري أهداف اللقاء عند الدقيقة 9 بعد تسديده لكرة عائدة من حارس المرمى ليسكنها الشباك.

وفي الدقيقة 14 عادل جون باجوي النتيجة للحزم بعد تلقيه كرة عرضية حولها برأسه في المرمى.

وفي الدقيقة 16 أحرز مدافع الحزم سيف حسن هدفاً بالخطأ في مرماه ليتقدم الأهلي بهدفين.

وفي الدقيقة 34 عادل محمد الصيعري النتيجة لفريقه الحزم بعد تلقيه كرة أمام المرمى ليسكنها الشباك.

ومن تسديدة داخل المنطقة عند الدقيقة 50 تمكن ديجانيني تفاريس من إحراز الهدف الثالث للأهلي.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت الإضافي اختتم عمر السومة مسلسل الأهداف مضيفاً الهدف الرابع للأهلي من هجمة مرتدة تجاوز بها حارس المرمى ليسدد الكرة داخل المرمى.