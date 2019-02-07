، أكثر من 5 ملايين ريال و26 سيارة في انتظار 114 فائزاً وفائزة بجائزة التعليم للتميز ،

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رصدت وزارة التعليم أكثر من خمسة ملايين ريال سعودي جوائز نقدية و26 سيارة تقدمها مجموعة محمد يوسف ناغي وإخوانه، للفائزين والفائزات بجائزة التعليم للتميز، بدورتها التاسعة، والتي ستسلم لهم في احتفالية تكريمهم برعاية وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، الأربعاء المقبل، السابعة والنصف مساءً، بمسرح الوزارة بطريق الملك عبدالله في مدينة الرياض.
وبلغ عدد الفائزين بالجائزة هذا العام 114 فائزاً وفائزة على النحو التالي: 20 فائزاً في فئة المرشد الطلابي المتميز و20 فائزاً في فئة المعلم المتميز، و19 فئة الإدارة والمدرسة المتميزة، و20 فئة المشرف التربوي المتميز، و19 فائزاً في فئة العمل التطوعي المتميز، و20 فائزاً في فئة الطالب المتميز، وفائزان في فئة التميز الإداري.
وأطلقت وزارة التعليم جائزة التعليم للتميز لخلق جو من التنافس والإبداع حتى أصبحت مرجعاً وهدفاً للمشاريع والتجارب التعليمية المتميزة في الميدان التربوي والتعليمي، لتحتفي في كل عام بالمبدعين والمبدعات، والمتميزين والمتميزات من منسوبيها؛ بغية تطوير التعليم وتجويد عناصر المنظومة التعليمية، وفق معايير نوعية تدعم نشر ثقافة التميز، ثم تحويلها إلى ممارسات ترتكز على الجودة؛ وصولاً إلى أداء تعليمي خلاق.
أكثر من 5 ملايين ريال و26 سيارة في انتظار 114 فائزاً وفائزة بجائزة التعليم للتميزعبدالحكيم شار الخليج 365 2019-02-07
رصدت وزارة التعليم أكثر من خمسة ملايين ريال سعودي جوائز نقدية و26 سيارة تقدمها مجموعة محمد يوسف ناغي وإخوانه، للفائزين والفائزات بجائزة التعليم للتميز، بدورتها التاسعة، والتي ستسلم لهم في احتفالية تكريمهم برعاية وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، الأربعاء المقبل، السابعة والنصف مساءً، بمسرح الوزارة بطريق الملك عبدالله في مدينة الرياض.
وبلغ عدد الفائزين بالجائزة هذا العام 114 فائزاً وفائزة على النحو التالي: 20 فائزاً في فئة المرشد الطلابي المتميز و20 فائزاً في فئة المعلم المتميز، و19 فئة الإدارة والمدرسة المتميزة، و20 فئة المشرف التربوي المتميز، و19 فائزاً في فئة العمل التطوعي المتميز، و20 فائزاً في فئة الطالب المتميز، وفائزان في فئة التميز الإداري.
وأطلقت وزارة التعليم جائزة التعليم للتميز لخلق جو من التنافس والإبداع حتى أصبحت مرجعاً وهدفاً للمشاريع والتجارب التعليمية المتميزة في الميدان التربوي والتعليمي، لتحتفي في كل عام بالمبدعين والمبدعات، والمتميزين والمتميزات من منسوبيها؛ بغية تطوير التعليم وتجويد عناصر المنظومة التعليمية، وفق معايير نوعية تدعم نشر ثقافة التميز، ثم تحويلها إلى ممارسات ترتكز على الجودة؛ وصولاً إلى أداء تعليمي خلاق.
07 فبراير 2019 - 2 جمادى الآخر 1440
10:22 PM
ستسلم لهم في احتفالية تكريمهم برعاية الوزير "آل الشيخ".. مساء الأربعاء المقبل
رصدت وزارة التعليم أكثر من خمسة ملايين ريال سعودي جوائز نقدية و26 سيارة تقدمها مجموعة محمد يوسف ناغي وإخوانه، للفائزين والفائزات بجائزة التعليم للتميز، بدورتها التاسعة، والتي ستسلم لهم في احتفالية تكريمهم برعاية وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، الأربعاء المقبل، السابعة والنصف مساءً، بمسرح الوزارة بطريق الملك عبدالله في مدينة الرياض.
وبلغ عدد الفائزين بالجائزة هذا العام 114 فائزاً وفائزة على النحو التالي: 20 فائزاً في فئة المرشد الطلابي المتميز و20 فائزاً في فئة المعلم المتميز، و19 فئة الإدارة والمدرسة المتميزة، و20 فئة المشرف التربوي المتميز، و19 فائزاً في فئة العمل التطوعي المتميز، و20 فائزاً في فئة الطالب المتميز، وفائزان في فئة التميز الإداري.
وأطلقت وزارة التعليم جائزة التعليم للتميز لخلق جو من التنافس والإبداع حتى أصبحت مرجعاً وهدفاً للمشاريع والتجارب التعليمية المتميزة في الميدان التربوي والتعليمي، لتحتفي في كل عام بالمبدعين والمبدعات، والمتميزين والمتميزات من منسوبيها؛ بغية تطوير التعليم وتجويد عناصر المنظومة التعليمية، وفق معايير نوعية تدعم نشر ثقافة التميز، ثم تحويلها إلى ممارسات ترتكز على الجودة؛ وصولاً إلى أداء تعليمي خلاق.
، أكثر من 5 ملايين ريال و26 سيارة في انتظار 114 فائزاً وفائزة بجائزة التعليم للتميز ،
المصدر : الخليج 365
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