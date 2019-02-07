، محافظ "منشآت": "بيبان المدينة" شهد قبولاً لافتًا ولبَّى تطلُّعات رواد أعمال المنطقة ،

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قال محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المهندس صالح الرشيد لـ "الخليج 365" إن ملتقى بيبان المدينة يشهد حاليًا إقبالاً لافتًا للانتباه من قِِبل رواد ورائدات أعمال المنطقة، حيث جاءَ الملتقى ليلبي تطلعاتهم ويحقق أهدافهم.
وتفصيلاً، أكد "الرشيد" أن زوار الملتقى يحصلون على دورات تدريبية في باب الانطلاقة وباب النمو بالإضافة إلى استفادتهم من ذوي الخبرة في المجالات التجارية.
وقدم الرشيد شكره لأمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان ونائبه الأمير سعود بن خالد الفيصل ووزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي على دعمهم لإقامة وتدشين الملتقى ليُسهم بدوره في دعم وتمكين منشآت المدينة المنورة.
محافظ "منشآت": "بيبان المدينة" شهد قبولاً لافتًا ولبَّى تطلُّعات رواد أعمال المنطقةخالد الشاماني الخليج 365 2019-02-07
قال محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المهندس صالح الرشيد لـ "الخليج 365" إن ملتقى بيبان المدينة يشهد حاليًا إقبالاً لافتًا للانتباه من قِِبل رواد ورائدات أعمال المنطقة، حيث جاءَ الملتقى ليلبي تطلعاتهم ويحقق أهدافهم.
وتفصيلاً، أكد "الرشيد" أن زوار الملتقى يحصلون على دورات تدريبية في باب الانطلاقة وباب النمو بالإضافة إلى استفادتهم من ذوي الخبرة في المجالات التجارية.
وقدم الرشيد شكره لأمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان ونائبه الأمير سعود بن خالد الفيصل ووزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي على دعمهم لإقامة وتدشين الملتقى ليُسهم بدوره في دعم وتمكين منشآت المدينة المنورة.
07 فبراير 2019 - 2 جمادى الآخر 1440
10:16 PM
أكد أن الزوار حصلوا على دورات تدريبية واستفادوا من الخبراء بالمجالات التجارية
قال محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المهندس صالح الرشيد لـ "الخليج 365" إن ملتقى بيبان المدينة يشهد حاليًا إقبالاً لافتًا للانتباه من قِِبل رواد ورائدات أعمال المنطقة، حيث جاءَ الملتقى ليلبي تطلعاتهم ويحقق أهدافهم.
وتفصيلاً، أكد "الرشيد" أن زوار الملتقى يحصلون على دورات تدريبية في باب الانطلاقة وباب النمو بالإضافة إلى استفادتهم من ذوي الخبرة في المجالات التجارية.
وقدم الرشيد شكره لأمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان ونائبه الأمير سعود بن خالد الفيصل ووزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي على دعمهم لإقامة وتدشين الملتقى ليُسهم بدوره في دعم وتمكين منشآت المدينة المنورة.
، محافظ "منشآت": "بيبان المدينة" شهد قبولاً لافتًا ولبَّى تطلُّعات رواد أعمال المنطقة ،
المصدر : الخليج 365
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