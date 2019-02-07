محمد بن مسعود - الدمام - قام فريق لنترك أثر التطوعي بمبادرة لزيارة المنومين بمستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل في مدينة الرياض. صرح قائد الفريق مهند شيحان بأن الفريق يسعى من خلال هذه الزيارة لأن يضع أثره ويرسم الإبتسامة على المرضى، مشجعين لهم ورافعين لمعنوياتهم. فيما توجه قائد الفريق مهند شيحان في نهاية الزيارة بالشكر والتقدير لفواز الحربي مدير العلاقات العامة؛ لإتاحته الفرصة للفريق وأعضائه بزيارة المرضى. فريق أثر التطوعي يزور المنومين بمستشفى الإمام الفيصل صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-07 قام فريق لنترك أثر التطوعي بمبادرة لزيارة المنومين بمستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل في مدينة الرياض. صرح قائد الفريق مهند شيحان بأن الفريق يسعى من خلال هذه الزيارة لأن يضع أثره ويرسم الإبتسامة على المرضى، مشجعين لهم ورافعين لمعنوياتهم. فيما توجه قائد الفريق مهند شيحان في نهاية الزيارة بالشكر والتقدير لفواز الحربي مدير العلاقات العامة؛ لإتاحته الفرصة للفريق وأعضائه بزيارة المرضى. 07 فبراير 2019 - 2 جمادى الآخر 1440 10:02 PM قام فريق لنترك أثر التطوعي بمبادرة لزيارة المنومين بمستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل في مدينة الرياض. صرح قائد الفريق مهند شيحان بأن الفريق يسعى من خلال هذه الزيارة لأن يضع أثره ويرسم الإبتسامة على المرضى، مشجعين لهم ورافعين لمعنوياتهم. فيما توجه قائد الفريق مهند شيحان في نهاية الزيارة بالشكر والتقدير لفواز الحربي مدير العلاقات العامة؛ لإتاحته الفرصة للفريق وأعضائه بزيارة المرضى. ، فريق أثر التطوعي يزور المنومين بمستشفى الإمام الفيصل ،

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