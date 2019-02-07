، شاهد.. هيئة تطوير مكة تهدم منزل " جن النكاسة " ،

محمد بن مسعود - الدمام - أنهت الشائعات المتدوالة حول أن البيت مسكون بالجن

أنهت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة اليوم الخميس الشائعات التي تداولها سكان مكة حول وجود بيت مسكون بـ " الجن " في حي النكاسة ولم تتمكن الآليات من إزالته خلال عملها ضمن مشروع تطوير الأحياء العشوائية.

وقال المتحدث الرسمي لهيئة تطوير مكة المهندس جلال كعكي، إن هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة قامت بإزالة العقار دون أن يصادف الشركة المطورة أي معوقات.

وأشار "كعكي" إلى انتهاء المرحلة الأولى من المشروع وجار العمل حالياً في المرحلة الثانية وفق الجدول الزمني المعد للمشروع.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بين سكان مكة منذ مطلع الأسبوع الجاري شائعات عن المنزل الذي يقع في أعلى قمة جبل بحي النكاسة مسكون من قبل الجن وأنهم يمنعون الآليات والعاملين الاقتراب منه أو هدمه وكما أن هناك إضاءات حمراء اللون تظهر يومياً في وقت متأخر من الليل من داخل المنزل تحذيراً من هدمه.

في حين كان عدد آخر من سكان الحي يرجحون أن عدم إزالة المنزل وتأجيل ذلك، يأتي لقيام عمال الهدم باستخدام المنزل في أوقات الاستراحة.