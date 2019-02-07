- 1/2
- 2/2
أنهت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة اليوم الخميس الشائعات التي تداولها سكان مكة حول وجود بيت مسكون بـ " الجن " في حي النكاسة ولم تتمكن الآليات من إزالته خلال عملها ضمن مشروع تطوير الأحياء العشوائية.
وقال المتحدث الرسمي لهيئة تطوير مكة المهندس جلال كعكي، إن هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة قامت بإزالة العقار دون أن يصادف الشركة المطورة أي معوقات.
وأشار "كعكي" إلى انتهاء المرحلة الأولى من المشروع وجار العمل حالياً في المرحلة الثانية وفق الجدول الزمني المعد للمشروع.
وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بين سكان مكة منذ مطلع الأسبوع الجاري شائعات عن المنزل الذي يقع في أعلى قمة جبل بحي النكاسة مسكون من قبل الجن وأنهم يمنعون الآليات والعاملين الاقتراب منه أو هدمه وكما أن هناك إضاءات حمراء اللون تظهر يومياً في وقت متأخر من الليل من داخل المنزل تحذيراً من هدمه.
في حين كان عدد آخر من سكان الحي يرجحون أن عدم إزالة المنزل وتأجيل ذلك، يأتي لقيام عمال الهدم باستخدام المنزل في أوقات الاستراحة.
شاهد.. هيئة تطوير مكة تهدم منزل " جن النكاسة "خالد علي الخليج 365 2019-02-07
أنهت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة اليوم الخميس الشائعات التي تداولها سكان مكة حول وجود بيت مسكون بـ " الجن " في حي النكاسة ولم تتمكن الآليات من إزالته خلال عملها ضمن مشروع تطوير الأحياء العشوائية.
وقال المتحدث الرسمي لهيئة تطوير مكة المهندس جلال كعكي، إن هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة قامت بإزالة العقار دون أن يصادف الشركة المطورة أي معوقات.
وأشار "كعكي" إلى انتهاء المرحلة الأولى من المشروع وجار العمل حالياً في المرحلة الثانية وفق الجدول الزمني المعد للمشروع.
وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بين سكان مكة منذ مطلع الأسبوع الجاري شائعات عن المنزل الذي يقع في أعلى قمة جبل بحي النكاسة مسكون من قبل الجن وأنهم يمنعون الآليات والعاملين الاقتراب منه أو هدمه وكما أن هناك إضاءات حمراء اللون تظهر يومياً في وقت متأخر من الليل من داخل المنزل تحذيراً من هدمه.
في حين كان عدد آخر من سكان الحي يرجحون أن عدم إزالة المنزل وتأجيل ذلك، يأتي لقيام عمال الهدم باستخدام المنزل في أوقات الاستراحة.
07 فبراير 2019 - 2 جمادى الآخر 1440
09:59 PM
أنهت الشائعات المتدوالة حول أن البيت مسكون بالجن
أنهت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة اليوم الخميس الشائعات التي تداولها سكان مكة حول وجود بيت مسكون بـ " الجن " في حي النكاسة ولم تتمكن الآليات من إزالته خلال عملها ضمن مشروع تطوير الأحياء العشوائية.
وقال المتحدث الرسمي لهيئة تطوير مكة المهندس جلال كعكي، إن هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة قامت بإزالة العقار دون أن يصادف الشركة المطورة أي معوقات.
وأشار "كعكي" إلى انتهاء المرحلة الأولى من المشروع وجار العمل حالياً في المرحلة الثانية وفق الجدول الزمني المعد للمشروع.
وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بين سكان مكة منذ مطلع الأسبوع الجاري شائعات عن المنزل الذي يقع في أعلى قمة جبل بحي النكاسة مسكون من قبل الجن وأنهم يمنعون الآليات والعاملين الاقتراب منه أو هدمه وكما أن هناك إضاءات حمراء اللون تظهر يومياً في وقت متأخر من الليل من داخل المنزل تحذيراً من هدمه.
في حين كان عدد آخر من سكان الحي يرجحون أن عدم إزالة المنزل وتأجيل ذلك، يأتي لقيام عمال الهدم باستخدام المنزل في أوقات الاستراحة.
، شاهد.. هيئة تطوير مكة تهدم منزل " جن النكاسة " ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. هيئة تطوير مكة تهدم منزل " جن النكاسة " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.