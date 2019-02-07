، الرياض.. محاضرات توجيهية لدعاة "الشؤون الإسلامية" بجامع السديري ،

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ينظم مركز الدعوة والإرشاد بمدينة الرياض، في جامع الأميرة موضي بنت أحمد السديري، بحي العريجاء؛ محاضرات توعوية أسبوعية، تستهدف الدعاة الرسمين وزارة الشؤون الإسلامية كل يوم أحد بعد صلاة العشاء مباشرة؛ خلال شهر جمادى الثانية.
وتتناول المحاضرات أحكام الحث على لزوم الجماعة وبيان أضرار الفرقة للشيخ تركي بن زيد العسكر وذلك يوم الأحد ٥ /٦، كما يتحدث الشيخ عبدالله بن محمد الرحيمان عن أثر الذنوب والمعاصي على الفرد والمجتمع عشاء الأحد ١٢ / ٦، وينبه الشيخ عاصم بن إبراهيم القعود على بعض مخالفات المصلين الأحد ١٩ / ٦ ويختتم الشيخ عادل بن عبدالعزيز المطوع سلسلة الكلمات بالتطرق لأسباب سعادة الأسرة الأحد ٢٦/ ٦
وصرح إمام وخطيب الجامع، الشيخ محمد السبر، أن تنظيم هذه الكلمات التوجيهية تأتي في إطار الجهود الدعوية والإرشادية التي يقوم بها جامع الأميرة موضي السديري، بإشراف من مركز الدعوة والإرشاد بالرياض؛ من خلال دعاة فرع الوزارة وذلك لتبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم.
الرياض.. محاضرات توجيهية لدعاة "الشؤون الإسلامية" بجامع السديريصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-07
ينظم مركز الدعوة والإرشاد بمدينة الرياض، في جامع الأميرة موضي بنت أحمد السديري، بحي العريجاء؛ محاضرات توعوية أسبوعية، تستهدف الدعاة الرسمين وزارة الشؤون الإسلامية كل يوم أحد بعد صلاة العشاء مباشرة؛ خلال شهر جمادى الثانية.
وتتناول المحاضرات أحكام الحث على لزوم الجماعة وبيان أضرار الفرقة للشيخ تركي بن زيد العسكر وذلك يوم الأحد ٥ /٦، كما يتحدث الشيخ عبدالله بن محمد الرحيمان عن أثر الذنوب والمعاصي على الفرد والمجتمع عشاء الأحد ١٢ / ٦، وينبه الشيخ عاصم بن إبراهيم القعود على بعض مخالفات المصلين الأحد ١٩ / ٦ ويختتم الشيخ عادل بن عبدالعزيز المطوع سلسلة الكلمات بالتطرق لأسباب سعادة الأسرة الأحد ٢٦/ ٦
وصرح إمام وخطيب الجامع، الشيخ محمد السبر، أن تنظيم هذه الكلمات التوجيهية تأتي في إطار الجهود الدعوية والإرشادية التي يقوم بها جامع الأميرة موضي السديري، بإشراف من مركز الدعوة والإرشاد بالرياض؛ من خلال دعاة فرع الوزارة وذلك لتبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم.
07 فبراير 2019 - 2 جمادى الآخر 1440
09:59 PM
تتناول أحكام لزوم الجماعة وأضرار الفرقة وأسرار السعادة الأسرية
ينظم مركز الدعوة والإرشاد بمدينة الرياض، في جامع الأميرة موضي بنت أحمد السديري، بحي العريجاء؛ محاضرات توعوية أسبوعية، تستهدف الدعاة الرسمين وزارة الشؤون الإسلامية كل يوم أحد بعد صلاة العشاء مباشرة؛ خلال شهر جمادى الثانية.
وتتناول المحاضرات أحكام الحث على لزوم الجماعة وبيان أضرار الفرقة للشيخ تركي بن زيد العسكر وذلك يوم الأحد ٥ /٦، كما يتحدث الشيخ عبدالله بن محمد الرحيمان عن أثر الذنوب والمعاصي على الفرد والمجتمع عشاء الأحد ١٢ / ٦، وينبه الشيخ عاصم بن إبراهيم القعود على بعض مخالفات المصلين الأحد ١٩ / ٦ ويختتم الشيخ عادل بن عبدالعزيز المطوع سلسلة الكلمات بالتطرق لأسباب سعادة الأسرة الأحد ٢٦/ ٦
وصرح إمام وخطيب الجامع، الشيخ محمد السبر، أن تنظيم هذه الكلمات التوجيهية تأتي في إطار الجهود الدعوية والإرشادية التي يقوم بها جامع الأميرة موضي السديري، بإشراف من مركز الدعوة والإرشاد بالرياض؛ من خلال دعاة فرع الوزارة وذلك لتبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم.
، الرياض.. محاضرات توجيهية لدعاة "الشؤون الإسلامية" بجامع السديري ،
المصدر : الخليج 365
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