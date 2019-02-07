، "أمانة المدينة" تطرح بين أيدي المستثمرين فرصة إنشاء أول مضمار لسباق السيارات ،

محمد بن مسعود - الدمام - خلال مشاركتها في ملتقى "بيبان".. ضمن استثمارات تضم 250 فرصة

أعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة ضمن أكبر طرح استثماري لها عن فرصة استثمار مواقع في إنشاء أول مضمار لسباق السيارات، وذلك خلال مشاركتها بملتقى "بيبان المدينة" المقام حاليًّا بمركز الملك سلمان للمؤتمرات.

وتتلخص فكرة المشروع في إنشاء العديد من مضامير سباق السيارات لمختلف السباقات على ميدان واحد يجمع مختلف الهواة ومحترفي سباقات وقيادة السيارات.

ويأتي المشروع ضمن باقة من الاستثمارات التي تطرحها الأمانة هذا العام، وتضم أكثر من 250 فرصة استثمارية.

وتسعى الأمانة لتلبية احتياجات الشباب من الترفيه المنضبط، حيث يوفر لهم بيئة آمنة لممارسة قيادة السيارات وسباقاتها، كما يسعى إلى توفير مضامير لتعليمهم القيادة الاحترافية والسباقات.

ويتكون المشروع من مضمار متعرج لسباق السيارات، ومضمار التفحيط الآمن "الدرفتنج" والمضمار المستقيم بطول 400م والمضمار الوعر، مع مضمار لتعليم السيارات للأطفال، ومدرجات ومواقع للمتفرجين وعدد من الخدمات المرافقة، وكل ذلك وفق معايير السلامة والأمان الوطنية والعالمية.

وجاء اختيار موقع المشروع بعد دراسة مناسبة حيث يقع على طريق الملك خالد "الدائري الثالث" ويتميز ببعده عن الكتلة العمرانية الرئيسة للمدينة المنورة، مع سهولة الوصول إليه من كل الجهات.