، "أمانة المدينة" تطرح بين أيدي المستثمرين فرصة إنشاء أول مضمار لسباق السيارات ،

- 1/2
- 2/2
أعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة ضمن أكبر طرح استثماري لها عن فرصة استثمار مواقع في إنشاء أول مضمار لسباق السيارات، وذلك خلال مشاركتها بملتقى "بيبان المدينة" المقام حاليًّا بمركز الملك سلمان للمؤتمرات.
وتتلخص فكرة المشروع في إنشاء العديد من مضامير سباق السيارات لمختلف السباقات على ميدان واحد يجمع مختلف الهواة ومحترفي سباقات وقيادة السيارات.
ويأتي المشروع ضمن باقة من الاستثمارات التي تطرحها الأمانة هذا العام، وتضم أكثر من 250 فرصة استثمارية.
وتسعى الأمانة لتلبية احتياجات الشباب من الترفيه المنضبط، حيث يوفر لهم بيئة آمنة لممارسة قيادة السيارات وسباقاتها، كما يسعى إلى توفير مضامير لتعليمهم القيادة الاحترافية والسباقات.
ويتكون المشروع من مضمار متعرج لسباق السيارات، ومضمار التفحيط الآمن "الدرفتنج" والمضمار المستقيم بطول 400م والمضمار الوعر، مع مضمار لتعليم السيارات للأطفال، ومدرجات ومواقع للمتفرجين وعدد من الخدمات المرافقة، وكل ذلك وفق معايير السلامة والأمان الوطنية والعالمية.
وجاء اختيار موقع المشروع بعد دراسة مناسبة حيث يقع على طريق الملك خالد "الدائري الثالث" ويتميز ببعده عن الكتلة العمرانية الرئيسة للمدينة المنورة، مع سهولة الوصول إليه من كل الجهات.
"أمانة المدينة" تطرح بين أيدي المستثمرين فرصة إنشاء أول مضمار لسباق السياراتخالد الشاماني الخليج 365 2019-02-07
أعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة ضمن أكبر طرح استثماري لها عن فرصة استثمار مواقع في إنشاء أول مضمار لسباق السيارات، وذلك خلال مشاركتها بملتقى "بيبان المدينة" المقام حاليًّا بمركز الملك سلمان للمؤتمرات.
وتتلخص فكرة المشروع في إنشاء العديد من مضامير سباق السيارات لمختلف السباقات على ميدان واحد يجمع مختلف الهواة ومحترفي سباقات وقيادة السيارات.
ويأتي المشروع ضمن باقة من الاستثمارات التي تطرحها الأمانة هذا العام، وتضم أكثر من 250 فرصة استثمارية.
وتسعى الأمانة لتلبية احتياجات الشباب من الترفيه المنضبط، حيث يوفر لهم بيئة آمنة لممارسة قيادة السيارات وسباقاتها، كما يسعى إلى توفير مضامير لتعليمهم القيادة الاحترافية والسباقات.
ويتكون المشروع من مضمار متعرج لسباق السيارات، ومضمار التفحيط الآمن "الدرفتنج" والمضمار المستقيم بطول 400م والمضمار الوعر، مع مضمار لتعليم السيارات للأطفال، ومدرجات ومواقع للمتفرجين وعدد من الخدمات المرافقة، وكل ذلك وفق معايير السلامة والأمان الوطنية والعالمية.
وجاء اختيار موقع المشروع بعد دراسة مناسبة حيث يقع على طريق الملك خالد "الدائري الثالث" ويتميز ببعده عن الكتلة العمرانية الرئيسة للمدينة المنورة، مع سهولة الوصول إليه من كل الجهات.
07 فبراير 2019 - 2 جمادى الآخر 1440
09:40 PM
خلال مشاركتها في ملتقى "بيبان".. ضمن استثمارات تضم 250 فرصة
أعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة ضمن أكبر طرح استثماري لها عن فرصة استثمار مواقع في إنشاء أول مضمار لسباق السيارات، وذلك خلال مشاركتها بملتقى "بيبان المدينة" المقام حاليًّا بمركز الملك سلمان للمؤتمرات.
وتتلخص فكرة المشروع في إنشاء العديد من مضامير سباق السيارات لمختلف السباقات على ميدان واحد يجمع مختلف الهواة ومحترفي سباقات وقيادة السيارات.
ويأتي المشروع ضمن باقة من الاستثمارات التي تطرحها الأمانة هذا العام، وتضم أكثر من 250 فرصة استثمارية.
وتسعى الأمانة لتلبية احتياجات الشباب من الترفيه المنضبط، حيث يوفر لهم بيئة آمنة لممارسة قيادة السيارات وسباقاتها، كما يسعى إلى توفير مضامير لتعليمهم القيادة الاحترافية والسباقات.
ويتكون المشروع من مضمار متعرج لسباق السيارات، ومضمار التفحيط الآمن "الدرفتنج" والمضمار المستقيم بطول 400م والمضمار الوعر، مع مضمار لتعليم السيارات للأطفال، ومدرجات ومواقع للمتفرجين وعدد من الخدمات المرافقة، وكل ذلك وفق معايير السلامة والأمان الوطنية والعالمية.
وجاء اختيار موقع المشروع بعد دراسة مناسبة حيث يقع على طريق الملك خالد "الدائري الثالث" ويتميز ببعده عن الكتلة العمرانية الرئيسة للمدينة المنورة، مع سهولة الوصول إليه من كل الجهات.
، "أمانة المدينة" تطرح بين أيدي المستثمرين فرصة إنشاء أول مضمار لسباق السيارات ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "أمانة المدينة" تطرح بين أيدي المستثمرين فرصة إنشاء أول مضمار لسباق السيارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.