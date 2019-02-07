بالفيديو: “هيئة تطوير مكة” تنفي شائعة “المنزل المسكون” الذي عجزت الآليات عن...

علق المتحدث الرسمي باسم هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة المهندس جلال كعكي على مقطع الفيديو المتداول لمنزل واقع على قمة جبل في حيّ النكاسة، وزعمَ بعض متداولي المقطع أنه “مسكون” وأن الآليات عجزت عن إزالته.

وأوضح أن المنزل الظاهر في المقطع هُدم بالكامل ضمن المرحلة الأولى من مشروع تطوير حي النكاسة العشوائي. ونفى كعكي كل ما يتداول من شائعات حول المنزل، مؤكداً أن الشركة المطوّرة تعمل على المشروع وفق الجدول الزمني المحدد، ولم تواجه حتى الآن أي عوائق.