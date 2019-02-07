متحدث “أمن الدولة”: الشائعات من أقوى مهددات الأمن الوطني

قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة أمن الدولة اللواء بسام عطية: إن الشائعات تعد إحدى مهددات الأمن الوطني. وأوضح، خلال محاضرة ألقاها في جامعة تبوك اليوم (الخميس)، أن تناقل الشائعات وتداولها من أقوى مهددات الأمن الوطني؛ لما لها من سلبيات على الفرد والمجتمع. وشدد اللواء عطية على أن الإعلام شريك مهم في نقل الصورة التوعوية الفعالة التي تسهم في الحدّ من الشائعات.

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