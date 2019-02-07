مصادر تكشف حقيقة الأنباء المتداولة حول وفاة مفتي عام المملكة

نفت مصادر ما يتم تداوله عبر صفحات وحسابات مزورة على مواقع التواصل الاجتماعي، تروج لإعلان كاذب عن هيئة كبار العلماء عن وفاة سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ؛ عن عمر يناهز 75 عاماً. وأكدت “المصادر” أن سماحة المفتي العام ولله الحمد بصحة جيدة، وأنه داوم اليوم في مكتبه بمقر الرئاسة للإفتاء بالرياض بحسب صحيفة سبق.

يشار إلى أن هذه الشائعات المكذوبة، يكرر نشرها بين فترة وأخرى، ويجب على مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي عدم الانسياق خلفها، وهي يستخدمها ضعفاء النفوس لجذب المتابعات وإنشاء هاشتاقات لا تمت للواقع بصلة.