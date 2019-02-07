لص يسرق لوحات سيارة مواطن بالرياض ويعبث بها.. ورصد مخالفات مرورية بأكثر من 54 ألفاً

ناشد المواطن أحمد بن عيسى غاوي، الجهات الأمنية إيجاد حل عاجل لتراكم المخالفات المرورية عليه؛ وذلك بعد أن سُرقت لوحات مركبته من أمام مقر سكنه، قبل 3 أسابيع؛ حيث تم رصد مخالفات مرورية بأكثر من 54 ألفاً منذ سرقتها.

وبحسب “سبق” قال غاوي: “في صباح يوم الأربعاء الموافق ١٧/ ٥/ ١٤٤٠هـ، سُرقت لوحة سيارتي من أمام مقر سكني في حي العقيق بالرياض، فقمت بالتبليغ مباشرة عبر “كلنا أمن” برقم بلاغ (١٧٠٨٩٩٣)، وراجعت عدة مرات مراكز الشرط والمرور؛ ولكن لم يتم إفادتي بأي شيء؛ علماً بأن المخالفات في ازدياد؛ حيث بلغت قيمتها 54300 ريال”.

وناشد المواطن غاوي الجهات المعنية بضرورة إيجاد حل في عبث سارق لوحات مركبته؛ خصوصاً أنه لا يزال يرتكب المخالفات إلى هذه اللحظة.