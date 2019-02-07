الجبير: الاجتماع الدولي لمحاربة «داعش» بحث تحديات مواجهة التنظيم الإرهابي

كشف وزير الشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء، عادل الجبير، اليوم الخميس، عن تفاصيل مشاركته في اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي، الذي عُقد أمس الأربعاء، بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

وقال الجبير، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «شاركت في اجتماع التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش والذي عُقِد في واشنطن، وتمَّ خلاله استعراض الإنجازات التي تحققت، وبحث التحديات المتبقية وكيفية التعامل معها».

وأضاف وزير الخارجية، في تغريدة أخرى: «نشأ التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش في سبتمبر من العام 2014 وتكوّن من 12 دولة من بينها المملكة، واليوم بلغ عدد الدول المشاركة 79 دولة، وهذا يؤكد إدراك المجتمع الدولي لأهمية التعاون في مواجهة التطرف والإرهاب».

وكانت العاصمة الأمريكية واشنطن استضافت يوم أمس الأربعاء، اجتماعًا لوزراء خارجية الدول الأعضاء في التحالف الدولي ضد تنظيم «داعش» الإرهابي المحظور في روسيا، ويشارك فيه ممثلون من 79 دولة.

وترأس وزير الشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء، عادل الجبير، وفدَ السعودية في الاجتماع الوزاري للدول الأعضاء في التحالف الدولي لمحاربة «داعش».

وصرَّح الجبير خلال كلمته: «يسرني في البداية أن أتـقدم بجزيل الشكر لمعالي وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية لدعوته لعقد هذا الاجتماع، وأودّ أن أتقدم لكم بالتهنئة على الانتصار الذي تحقّق على تنظيم داعش الإرهابي وتحقيق التحالف لأهدافه».

ومن جانبه قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي: «سيُعلن رسميًا في وقت لاحق، ربما الأسبوع المقبل، أنه سيكون لدينا 100 % أراضي محررة من الخلافة».

وشاركت وفود الدول، في اجتماع للمجموعة المصغرة حول سوريا الذي استضافه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو وحضره وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان، ووزير خارجية ألمانيا هايكو ماس، ووزير الدولة للشؤون الخارجية للمملكة العربية السعودية عادل الجبير، ووزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أليستر بيرت، والسفير المصري في واشنطن ياسر رضا.

وبحث الاجتماع الجهود المبذولة لإنهاء الأزمة السورية عبر حل سياسي وفق القرار 2254، وأكد ضرورة تكثيف الجهود المستهدفة التوصل لهذا الحل ودعم جهود المبعوث الأممي الجديد لسوريا غير بيدرسون لتحقيق ذلك.