بالصور.. أمير مكة بالنيابة يدشِّن مبادرة «رفقًا بالمرافق»

دشَّن الأمير بدر بن سلطان آل سعود، أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة، اليوم الخميس، المبادرة التوعوية للمحافظة على المرافق العامة تحت عنوان ‏«رفقًا بالمرافق‬».

وبعث الأمير أول رسالة نصية لأحد المواطنين خلال تدشينه خدمة الرسائل النصية بقسم خدمة العملاء بمبنى بلدية محافظة الجموم، كما دشّن عددًا من المشاريع التنموية بمحافظتي الجموم وبحرة، وشهد توقيع عقود شراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.

جاء ذلك برفقة أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص وعدد من المسؤولين بالأمانة؛ حيث زار الأمير مبنى بلدية محافظة الجموم واطّلع على معرض مشاريع الإدارات الحكومية والفرص الاستثمارية بالمنطقة.

ووضَع أمير منطقة مكة بالنيابة حجر الأساس لمشروعي حديقة طريق الهجرة على مساحة 40 ألف متر مربع والساحة العامة للاحتفالات على مساحة 60 ألف متر مربع، ووضع حجر الأساس لمشروع إنشاء حديقة البشائر النموذجية لأهالي محافظة ‫بحرة‬.‬‬‬

وتقع الحديقة وسط بحرة بين طريق مكة القديم وشارع العين العزيزية، على مساحة ثلاثة آلاف متر مربع، وتتضمن مسطحات خضراء، وممرات للمشاة‏، وساحات اجتماعية وترفيهية وتعليمية وثقافية، ومواقف للسيارات، والعديد من الخدمات العامة لتشكل متنفسًا لسكان المنطقة.

وشهد أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة توقيع مذكرات تفاهم بمحافظة بحرة‬ للمشروع التطويري جادة الرؤية والحديقة النموذجية، وتحسين الشارع الرابط بين طريق مكة جدة القديم، وطريق العين العزيزية بطول اثنين كيلومتر، بالإضافة إلى توقيع عددٍ من الاتفاقيات منها بناء المركز الحضاري وصالة للاحتفالات.

وأشاد أمين العاصمة المقدسة بالدعم والاهتمام الذي تحظَى به كافة القرى والمحافظات بمنطقة مكة المكرمة، من قِبل الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، ونائبه الأمير بدر بن سلطان؛ لتوفير المستلزمات الأساسية للمواطنين ووضع برامج لتحسين البنية التحتية وتطوير الخدمات البلدية، وإيجاد مشاريع تنموية، واقتصادية تعود بالنفع على أهالي تلك المحافظات.‏‏

كانت أمانة العاصمة المقدسة- ممثلة بإدارة الإنارة- شرعت في تنفيذ مشروع إنارة الشوارع الرئيسية بمخططات ولي العهد 2، 3 بمكة المكرمة ضمن المرحلة الأولى.

وقامت إدارة الإنارة بتركيب 581 عامود إنارة بارتفاع 12 مترًا وألف و162 فانوس «ليد» بقدرة 249 «واط» و14 لوحة توزيع بقدرة 200 «أمبير»، بالإضافة إلى تمديد كابلات كهربائية بطول 26 ألفًا و500 متر 35 ملم، وجارٍ العمل على رفع احتياجات الإنارة لمخططات ولي العهد الأخرى، والعمل على تطوير شبكات الإنارة بالعاصمة المقدسة.