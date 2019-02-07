«تعليم الرياض» تُعلن عن توافر 119 وظيفة شاغرة للرجال

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، اليوم الخميس، عن توافر 119 وظيفة للرجال على بند الأجور «فئة أ»، وترغب في شغلها بالتعيين عليها حراسًا للمدارس عن طريق المفاضلة.

وقالت إدارة الموارد البشرية، عبر موقع الوزارة الإلكتروني، إنه يشترط على المتقدم للوظائف، أن يكون سعودي الجنسية، وألا يقل عمره عن 30 عامًا، ولا يزيد على 50 عامًا، وألا يقل مؤهله التعليمي عن الشهادة الابتدائية، وأن يكون لائقًا طبيًّا، إضافة إلى اجتياز لمقابلة الشخصية.

وشدّدت، على ضرورة ألا يكون المتقدم للوظائف قد صدر بحقه حكم شرعي آخر ثلاث سنوات، وألا يكون ممن يصرف له راتب تقاعدي من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، كما يجب عليه التوقيع على إقرار بممارسة العمل حارسًا للمدرسة ويكون التوجيه حسب الاحتياج، وأن يكون مسجّلًا في برنامج الخدمة المدنية «ساعد»، وسيتم الاتصال عليه حسب المفاضلة.

وأشارت إدارة الموارد البشرية، إلى أنه لن ينظر إلى أي طلب تم تسليمه ورقيًّا، ولن ينظر إلى أي طلب مسجّل في برنامج الخدمة المدنية «ساعد» بعد الإعلان عن الوظائف لمدة لا تزيد على عشرة أيام، متمنية لجميع المتقدمين التوفيق.

يُذكر أن وكيل وزارة التعليم للأداء التعليمي، الدكتور عيد بن محيا الحيسوني، قد رعى أمس الأربعاء، اللقاء التعريفي لمنسوبي تعليم الرياض عن مبادرة التحول الرقمي في التعليم «مهارات القرن الـ21» نحو رؤية المملكة 2030 التي نظمتها شركة تطوير لتقنيات التعليم بالتعاون مع تعليم الرياض، وذلك في فندق الهوليدي إن الازدهار بحضور 110 من قادة ومسؤولي التحول الرقمي في تعليم الرياض.

وحضر الرئيس التنفيذي لشركة تطوير لتقنيات التعليم الدكتور يوسف العوهلي ومدير مبادرة التحول الرقمي الدكتور محمد العنزي ومساعد مدير عامّ تعليم الرياض للشؤون التعليمية عبدالله الغنام.

وقال وكيل وزارة التعليم للأداء التعليمي، الدكتور عيد بن محيا الحيسوني، إن التحول الرقمي هو إحدى المبادرات التي تقوم بها الوزارة في مرحلة التحول الوطني 2020؛ لتحقيق رؤية المملكة 2030 التي تهدف للتحول إلى بيئة تعليمية إلكترونية واستفادة الطلاب والطالبات من التقنيات الحديثة، حيث سيكون نقلة نوعية في التعلم لديهم ويزيد دافعيتهم.

