السعودية اليوم / وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم يستقبل سفيري السودان وقيرغيزستان



الرياض 02 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 فبراير 2019 م واس

استقبل وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم السفير عزام بن عبدالكريم القين، في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض اليوم، كلاً من سفير جمهورية السودان المعيّن لدى المملكة عبدالعظيم الكاروري، وسفير الجمهورية القيرغيزية لدى المملكة عبداللطيف جمعة بايف.

وجرى خلال الاستقبالين بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

// انتهى //

22:15ت م

0262



الرياض 02 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 فبراير 2019 م واساستقبل وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم السفير عزام بن عبدالكريم القين، في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض اليوم، كلاً من سفير جمهورية السودان المعيّن لدى المملكة عبدالعظيم الكاروري، وسفير الجمهورية القيرغيزية لدى المملكة عبداللطيف جمعة بايف.وجرى خلال الاستقبالين بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //22:15ت م0262

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