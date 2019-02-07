السعودية اليوم / وزير الخارجية يستقبل سفيري الكويت والسودان لدى المملكة



الرياض 02 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 فبراير 2019 م واس

استقبل معالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، في مكتبه بديوان الوزارة اليوم، الشيخ علي بن خالد الجابر الصباح سفير دولة الكويت المعيّن لدى المملكة، وسفير جمهورية السودان المعيّن لدى المملكة عبدالعظيم الكاروري.

وتسلم معاليه نسخة من أوراق اعتمادهما سفيران لبلادهما لدى المملكة، تمهيداً لتقديمها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -.

// انتهى //

22:12ت م

0261



الرياض 02 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 فبراير 2019 م واساستقبل معالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، في مكتبه بديوان الوزارة اليوم، الشيخ علي بن خالد الجابر الصباح سفير دولة الكويت المعيّن لدى المملكة، وسفير جمهورية السودان المعيّن لدى المملكة عبدالعظيم الكاروري.وتسلم معاليه نسخة من أوراق اعتمادهما سفيران لبلادهما لدى المملكة، تمهيداً لتقديمها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -.// انتهى //22:12ت م0261

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