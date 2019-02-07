السعودية اليوم / مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف بالقصيم يدشن المرحلة الثانية من خطة تطوير العمل الميداني وتعزيزه

بريدة 02 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 فبراير 2019 م واسدشن مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة القصيم صالح بن علي العميرة، المرحلة الثانية من خطة تطوير العمل الميداني للفرع وتعزيزه، التي تشمل إعادة تقسيم نطاقات المراكز وجعلها في مراكز إشرافية على المنطقة حسب الخطة المعتمدة من قبل الرئاسة.وأشاد العميرة بالدور الذي يقوم به أعضاء الهيئة في الميدان، مبينًا جهود الرئاسة العامة في تطوير أعمالها والارتقاء بمنسوبيها مما أكسب العاملين قدرات ارتقت بعملهم وأداء مهامهم المناطة بهم وفق أعلى المعايير المهنية.وبيّن أن الرئاسة العامة تشهد نقلات نوعية بدعم ومتابعة من معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبد الرحمن السند، في كل المجالات الميدانية والتوعوية والتوجيهية، موجهًا شكره لصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم على دعمه ومتابعته الحثيثة لأعمال الفرع وتأييده وتشجيعه، مما أوجد الحافز القوي للقيام بالعمل الجاد المخلص في ظل توجيهات سموه السديدة والنيرة، وكذلك الشكر موصول لسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز.وخلال التدشين استمع العميرة ومدراء الإدارات ورؤساء الهيئات والمراكز إلى شرح مفصل عن الخطة من مدير إدارة الشؤون الميدانية بالفرع محمد المرشد الذي بين أن الخطة تهدف إلى تطوير العمل الميداني وتعزيزه للاستفادة بشكل أكبر من حضور فرق الهيئة في الميدان وتواجدهم بشكل مكثف، مع تفعيل استخدام وسائل التقنية الحديثة في خدمة العمل الميداني.// انتهى //21:54ت م0259