شكرا لقرائتكم خبر عن حراس الوطن .. بطولات مخلدة بماء الذهب والان نبدء بالتفاصيل

سجل حراس الوطن في كل الميادين علامة فارقة في صُوَر الوفاء والولاء ، ونالوا شرف الدفاع عن أطهر البقاع، وستبقى بطولاتهم مخلدة بماء الذهب، حيث أصبح الجندي في تضحيته وسهره عنواناً لاستقرار وطن، رافعين شعار " إيمان ، قوة، شجاعة" ، متسلحين بإنسانية لا يتخلوا عنها.

وصنع جنودنا الأبطال في الميدان بطولات تتوارثها الأجيال، وشجاعة نادرة وتضحيات جسام في سبيل الدفاع عن تراب الوطن.