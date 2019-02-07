شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ السديس يستعرض مشروع متحف السلام والان نبدء بالتفاصيل
وقدم الرئيس العام خلال الاجتماع شكره للفريق التنفيذي على جهودهم المبذولة لإكمال الخطط في مشروع المتحف, حاثًّا إياهم على بذل المزيد لتحقيق التقدم والرقي تحقيقًا لرؤية المملكة 2030, مؤكدًا حرص واهتمام ولاة الأمر - يحفظهم الله – بالحرمين الشريفين وقاصديهما لخدمة الإسلام والمسلمين.
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