شكرا لقرائتكم حالة الطقس المتوقعة غدًا.. أمطار رعدية وغبار في 7 مناطق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تـسبق برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مـناطق ( الجوف ، الحدود الشمالية وتبوك تشمل الأجزاء الساحلية منها ) غدا الجمعة.

وكذلك على مناطق حائل ، القصيم وشمال المنطقة الشرقية ( حفر الباطن ، القيصومة) والمدينة المنورة ( تشمل الأجزاء الساحلية منها).

كما توقعت أن تتكون السحب الرعدية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ، مكة المكرمة. كما تنشط الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة مكة المكرمة ( تشمل الأجزاء الساحلية منها).

ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من منطقتي حائل والحدود الشمالية.

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